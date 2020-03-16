الصحة العالمية: وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين.

ودعا أدهانوم خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

وشدد مدير المنظمة الأممية على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الوباء.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار كورونا.

دعت الصحة العالمية دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار “كورونا”.

وأكد الصحة العالمية أنه يجب عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الفيروس.