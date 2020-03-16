كورونا يدب في الجنود الأتراك شمال سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية بإصابة 3 الجنود الأتراك في شمال سوريا بـ”فيروس كورونا”، وتم وضعهم تحت الحجر الصحى في أكاديمية جولهان الطبية العسكرية.

وقال موقع “جريهاط التركي، إن نتائج التحاليل لـ3 جنود أتراك جاءت إيجابية، وثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما يعني تأكيد مزاعم بانتشار الفيروس بين القوات التركية في شمال سوريا في منطقة عمليات “نبع السلام”.

وذكر موقع صحيفة زمان التركية إنه لم تعلن حتى الآن أي هيئة رسمية معلومات حول وقوع إصابات في شمال سوريا.

وأضافت: “يُزعم أن الجنود الأتراك الثلاثة تم نقلهم إلى ريحانلي ومن ثم إلى أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية حيث تم وضعهم في الحجر الصحي”.

وليس من المعروف بعد عدد الجنود المصابين بالفيروس نظرا لعدم إجراء السلطات فحصا طبيا للجنود عقب هذه الواقعة التي تبين وقوعها قبل نحو أسبوع.