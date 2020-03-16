كورونا يتفشى بشكل سريع في بريطانيا .. و جونسون ينصح كبار السن والأطفال والحوامل بالبقاء في البيت

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″يتفشى بشكل سريع في بريطانيا وقال جونسون نتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة

وحث جونسون البريطانيين على تجنب الذهاب إلى الحانات والأندية والمسارح في محاولة لوقف انتشار كورونا.

و يواصل وباء كورونا “كوفيد-19” العالمي تسجيل وفيات وإصابات حول العالم وتداعيات كبرى.

و سجلت أكثر من 169710 اصابات و6640 وفاة بالفيروس في 142 بلدا.

و اتخذ الاحتياطي الفدرالي الأميركي ومصارف مركزية أخرى اجراءات طارئة لدعم الاقتصاد العالمي.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر وهو ثاني تخفيض طارئ يصدره المصرف خلال أقل من أسبوعين.

مع ذلك، شهدت الأسواق المالية وأسعار النفط انهياراً الاثنين.

وأعلنت الصين أن إنتاجها الصناعي تقلص بنسبة 13,5% في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وهو أول تراجع في القطاع منذ نحو 30 عاماً.

وعلّقت شركة “فيات كرايزلر” الأميركية الإيطالية لصناعة السيارات إنتاجها في معظم مصانعها الأوروبية حتى 27 مارس.

و أجرى قادة مجموعة السبع قمة عبر الفيديو بحثوا فيها تنسيق تحركاتهم وجهود دولهم البحثية لإيجاد لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد.

ويجري قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أيضاً الثلاثاء قمة استثنائية عبر الفيديو.

و باشرت ألمانيا فرض إغلاق جزئي لحدودها مع النمسا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا. يقضي الإغلاق بعدم السماح بالمرور سوى للبضائع والعاملين في المانيا.

منذ بدء تفشي الفيروس أواخر ديسمبر، سجلت أكثر من 169710 حالات إصابة في 142 بلداً ومنطقة حتى الساعة 11,30 ت غ، وفق حصيلة أجرتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية. وبلغت حصيلة الوفيات 6640 حالة.

ويسجل أكبر عدد وفيات في الصين مع 3213 حالة، تليها إيطاليا مع 1809 حالات وإيران مع 853 وفاة وإسبانيا مع 297 حالة.

اكتشفت 46 حالة جديدة في كوريا الجنوبية وسط منتمين لكنيسة “غريس ريفير” قرب سيول، أي ما يساوي ثلث أتباع هذه الكنيسة البالغ عددهم 135 شخصاً.

في البحرين، توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً جراء الفيروس، وهي أول وفاة في دول الخليج ناتجة عن المرض.

وفي إيران، توفي آية الله هاشم بهتاي غولبايغني أحد أعضاء مجلس الخبراء المكلف تعيين المرشد الأعلى لإيران جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت الخطوط الجوية الأميركية عن تخفيض كبير في عدد رحلاتها بعد حظر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسافرين القادمين من أوروبا من دخول أراضيها.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية – كيه إل إم من جهتها إنها ستخفض أنشطتها بنسبة 70 إلى 90% خلال الشهرين المقبلين.

كما ستخفض مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية وخطوط “إيبيريا” الإسبانية أنشطتها بنسبة 75% خلال شهري نيسان/ابريل وأيار/مايو.

وأعلنت شركة “الاتحاد الدولي للسياحة” الألمانية عن تعليق “غالبية” عملياتها.

وبعد نيويورك، أمرت لوس أنجليس بإغلاق المطاعم والحانات، واقتصار عملها على التسليم المنزلي فقط. وفي لاس فيغاس، أغلقت مجموعة “أم جي أم” للمنتجعات 13 فندقاً وكازينو.

وأعلنت ولاية نيوجيرسي حظر تجول يبدأ اعتباراً من ليلة الاثنين.

و أغلقت فرنسا من جهتها كافة الأعمال غير الضرورية إضافة إلى المدارس، كما فعلت دول عديدة أخرى. وشهدت انتخابات الأحد البلدية نسبة مشاركة متدنية قياسي.