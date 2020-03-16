الكويت تعاقب من ينقل #كورونا لغيره متعمدا بالحبس والغرامة #ميثاق_العزل_المنزلي

أصدرت الكويت، الاثنين، قراراً بمعاقبة كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل عدوى لغيره متعمداً بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 – 50 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.

واستحدث مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 123حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن الإصابات موزعة على 4 حالات عائدة من بريطانيا، وحالة عائدة من ⁧الولايات المتحدة،⁩ وأخرى عائدة من ⁧‫إيران‬⁩، و3 حالات مخالطة لمسافرين إلى بريطانيا، وحالة قادمة من قطر وجميعهم مواطنون، ‬⁩وحالة لمقيمة مصرية قادمة من مصر.