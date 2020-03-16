كورونا.. هل يصاب الشخص المتعافي مرة أخرى؟ #ميثاق_العزل_المنزلي

كشفت تقارير يابانية وصينية عن أن أشخاصا أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا بعد شفائهم منه لأول مرة.

وأفادت تقرير لوكالة رويترز بإصابة مرشدة سياحية باليابان بفيروس الكورونا مرة ثانية بعدما شفيت منه أول مرة، فيما أصيب رجل ياباني في السبعين من عمره مرة أخرى أيضا.

وكان الرجل السبعيني قد ثبت إصابته بكورونا يوم 14 فبراير عندما كان على متن سفينة “دياموند برنسس” السياحية في اليابان، وعقب شفائه خرج الرجل من الحجر يوم 2 مارس، إلا أنه تبين إصابته مرة أخرى بالفيروس يوم 14 مارس عندما تم فحصه في المستشفى.

تقرير آخر من الصين نشره موقع “caixin”، قال إن 14 بالمئة من المرضى المتعافين من فيروس “كوفيد-19” في محافظة قوانغدونغ الصينية، أصيبوا بالفيروس مجددا.

ونوه تقرير المجلة إلى أنه رغم وجود مثل هذه الأنباء، فإنه لم تنشر دراسة علمية أكاديمية حتى الآن تفيد إصابة الشخص المتعافي من الكورونا مرة أخرى أم لا.

كما طرح تقرير فوربس سؤالا آخر: هل يمكن أن تكون حالات الإصابة الثانية أمثلة على أن المصابين لديهم مناعة ضعيفة، أو أنهم فشلوا في بناء مناعة قوية ضد فيروس الكورونا؟

الإجابة اعتمدت على دراسة تعود لعام 2007، أجريت على مرضى فيروس السارس الذي ينتمي لنفس عائلة الكورونا، وذلك نظرا لعدم وجود دراسة عن أداء المناعة بعد الإصابة بـ “كوفيد-19”.

وخلصت الدراسة التي أجراها مركز مقاطعة “شانشي” لمكافحة الأمراض في منقطة “تاي يوان” الصينية، إلى أن الجسم معرض للإصابة بالسارس مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من التعافي.

رغم ذلك، لفت التقرير في نفس الوقت إلى أن احتمالية الإصابة تختلف من شخص لآخر، نظرا إلى اختلاف نسبة الأجسام المضادة لدى الشخص.