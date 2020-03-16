شاهد .. إنقاذ شخص سقط من سفح جبل القارة في تبوك

في عملية ناجحة،استطاعت فرق الدفاع المدني في القارة بمنطقة تبوك انقاذ شخص سقط من فوق جبل شاهق

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”،اليوم،: “أنقذ مدني تبوك شخصا سقط من سفح جبل في منطقة القارة، تم انزالة ونقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة .

و يُعد جبل القارة من أبرز المعالم السياحية الطبيعية في الأحساء وقد سُجل في لائحة التراث العالمي عام 2018م بعد ضم واحة الأحساء إلى اللائحة.

و يبعد الجبل مسافة 15 كيلومتراً شرق مدينة الهفوف. ويحتوي على كهوفٍ أو ما يسمى بالمغاراتِ بين أهالي الأحساء.

و تتميز بعض مغاراته مثل مغارة النشاب بأن لها درجة حرارة معتدلة شبه ثابتة طوال العام.

وهو مزار سياحي و يقصده الكثير من هواة التسلق و سياحة الجبال