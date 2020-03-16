كورونا يشعل حربا باردة بين أمريكا و الصين .. بومبيو ينقل رسالة قوية لتحذير بيكين

بعد تصريحات صينية تتهم أمريكا بنقل فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية بشكل متعمد أعلنت أمريكا اعتراضها على تلك التصريحات منددة بها وكذبتها.

و قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو نقل في مكالمة هاتفية، اليوم، الاثنين، مع دبلوماسي صيني كبير “اعتراضات الولايات المتحدة القوية على ما تعتبره جهودا من الصين لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (فيروس كورونا)

إلى الولايات المتحدة”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان إن بومبيو شدد في مكالمته الهاتفية مع يانغ جيه تشي، مدير مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، على أن “هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة”.