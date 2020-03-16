أسعار النفط تهوي أقل من 30 دولار

هوت أسعار النفط إلى 30دولار للبرميل، اليوم، الاثنين، مع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في أنحاء العالم مطلع الأسبوع، مما يؤجج المخاوف من ركود عالمي جراء

الإغلاقات التي تفرضها الحكومات لاحتواء انتشار المرض.

وجددت المملكة اليوم عزمها تعزيز الإنتاج إلى مستويات قياسية لاقتناص حصة أكبر من السوق العالمية.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض 3.80 دولار بما يعادل 11.2 بالمئة إلى 30.05 دولار للبرميل. ونزل خام القياس العالمي في وقت سابق إلى 28.52 دولار للبرميل، أدنى مستوياته منذ يناير 2016.

وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.03 دولار أو 9.6

بالمئة ليغلق على 28.70 دولار للبرميل، أقل سعر له منذ فبراير 2016.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن من

المرجح أن تبقي الشركة إنتاج النفط في مايو أيار عند المستويات المرتفعة المقررة لشهر ابريل نيسان، مما يشير إلى استعداد أكبر شركة منتجة للخام في العالم للتعايش مع أسعار النفط المنخفضة لبعض الوقت.

وقالت آي.اتش.اس ماركت إن سيل الإمدادات القادم من السعودية ومنتجين آخرين قد يسفر عن أضخم تخمة من معروض الخام في التاريخ.

وقال جيم بوركهارد، نائب الرئيس ومدير أسواق النفط في

آي.اتش.اس ماركت، “لم يحدث قط من قبل أن كان هناك فائض عالمي بهذا الحجم. قبل هذا، كان أضخم فائض عالمي لستة أشهر خلال القرن الحالي 360 مليون برميل. القادم سيكون مثلي ذلك أو أكثر.”

وتقرر إلغاء اجتماع فني لأوبك وغير أوبك كان مقررا له يوم

الأربعاء في فيينا .