نائب أمير منطقة الرياض ينوه بجهود واهتمام القيادة الحكيمة في مواجهة كورونا

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية .

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي :” الحكومة الرشيدة تنظر بكل حرص وتأكيد إلى المواطن سواء كان في أمنه الحدودي أو سلامته الصحية وهذا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ولا تأخذ بأي اعتبارات إلا بالمواطن في مقدمة كل عمل وإجراء واليوم العالم كله يراقب ما تقدمه المملكة من نموذج يحتذى به بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – وما يقدمه المواطن من تضحيات على الأصعدة كافة وهذا – ولله الحمد والمنّة – دليل واضح على التلاحم والوفاء بين الشعب وقيادته، للوطن الذي يستحق منا الكثير والكثير ”

وأضاف سموه : ” بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين يتابع سمو ولي العهد بشكل مباشر وعلى مدار الساعة نتائج الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية على أرض المملكة وتنسيق وتوحيد الجهود الدولية في مواجهة هذه الوباء وحرصه – حفظه الله – على رفع الإمكانيات واستجابة قطاعات الدولة في الاحتواء السريع والتنفيذ العاجل ” .

واختتم سموه تصريحه بقوله :” نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل القيادة الرشيدة ” .