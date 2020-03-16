إصابة مدرب الهلال السابق بفيروس كورونا

أعلن نادي فلامينجو البرازيلي، اليوم الإثنين، إصابة خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول، بفيروس كورونا المستجد”كوبيد19″.

وأعلن النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا والذي خضع لها جميع أعضاء النادي، جاءت سلبية ماعدا عينة خورخي خيسوس، والذي جاءت إيجابية، ليتم الإعلان عن إصابته.

وأشار النادي أن خورخي لم تظهر عليه أي أعراض، وأنه سيخضع لفحص آخر .

ذكر أن خورخي توج مع فلامينجو ببطولتي الدوري البرازيلي وكأس ليبارتادوريس ، وفضية كأس العالم للأندية، وسبق له تولي المهمة الفنية لنادي الهلال السعودي.