شرطة مكة: القبض على مقيم اعتدى على آخر بالسكين في وسط الطريق

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد الغامدي أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر ، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وكان متابعون بمواقع التواصل الاجتماعية قد تداولوا مقطع فيديو وثقه أحد شهود العيان للمشاجرة التي وقعت بحي الكعكية بين المقيمين بسبب خلاف بينهما، وقيام أحدهما بطعن الآخر، الذي ظهر جالساً على الأرض وغير قادر على المقاومة بعدما سالت دماؤه.

كما ظهر في المقطع أن الشخص المصاب كان يتوسل للآخر ليتركه ويتوقف عن طعنه، وسط محاولات قائدي المركبات تخليصه من يد الجاني.