بلنسية الإسباني يقول 35 بالمئة من لاعبيه وجهازه الفني أصيبوا بـ”كورونا”

قال بلنسية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن أكثر من ثلث لاعبيه وجهازه الفني أصيبوا بفيروس كورونا لكن كل الحالات لم يظهر عليها أي أعراض.

وكشف النادي الإسباني عن خمس حالات إصابة بكوفيد-19 أمس الأول الأحد، وأكد الأرجنتيني إيزيكيل جاراي والفرنسي إلاكويم مانجالا أنهما ضمن المصابين.

وقال بلنسية في بيان “جاءت نتيجة عدة فحوص إضافية لفيروس كورونا بين لاعبي بلنسية والجهاز الفني إيجابية”.

وسافر بلنسية إلى ميلانو الشهر الماضي لخوض مباراة ضد أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، وهو لقاء أقيم أمام مدرجات ممتلئة في استاد سان سيرو قبل فرض قيود على الأحداث الرياضية في إيطاليا، وهي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.

وأضاف بلنسية “رغم الإجراءات الصارمة التي اتبعها النادي بعد مباراته في دوري الأبطال… فإن هذه النتائج الأخيرة تظهر أن هذه المباريات تسببت في معدل اختبارات إيجابية يبلغ حوالي 35 بالمئة”.

ووجه الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا ضربة قاسية لجدول الأحداث الرياضية الدولية، إذ تم تعليق منافسات بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا – إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا – بالإضافة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وأصاب فيروس كورونا حوالي 180 ألف شخص وتسبب في وفاة ما يزيد على سبعة آلاف حول العالم.