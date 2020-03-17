تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخطوط الحديدية #وظايف_شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية عن توفر وظائف شاغرة مع توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية :

مدير إدارة مخاطر المؤسسة – أخصائي تقني رئيسي-مدير تحسين الجودة والعمليات-مدير إدارة الإستراتيجية و الأداء-خبير استشاري لدى الشركات-مفتش عمليات متنقلة-مهندس عمليات الشبكات-مدير عمليات الشبكة-مشرف عمليات الشبكة-كبير مفتشي العمليات المتنقلة.

مهندس تخطيط شبكة البنية الأساسية-مدير تخطيط الشبكة-مشرف تخطيط الشبكة-فني تخطيط شبكات البنية التحتية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.sar.com.sa/en/saudi-arabia/jobs?search[country]=saudi-arabia&search[job_role]=&search[query]=