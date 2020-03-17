إصابة جنود أتراك في سوريا بفيروس كورونا

تدوالت وسائل إعلام عدة أنباءً عن إصابة 3 من القوات التركية في شمال سوريا بفيروس كورونا الجديد، ونقلهم إلى الحجر الصحي، بعد تأكيد التحاليل التي خضعوا لها إصابتهم بالفيروس.

وأكدت مصادر محلية، انتشار الفيروس في مناطق الصراع بسوريا، وأن جنوداً أتراك أصيبوا به وفق موقع “Grihat” التركي.

وقالت المصادر، إن 3 جنود أتراك نقلوا من شمال سوريا إلى أكاديمية “غولهانة” الطبية العسكرية أين وضعوا في الحجر الصحي.

ولم يعرف بعد عدد الجنود المصابين بالفيروس، في ظل تأخر السلطات التركية في إجراء فحوصات لقواتها العسكرية وإعلان نتائجها.

وقالت المصادر إن الثلاثة اشتكوا من أنفلونزا شديدة لكن الفحوصات كشفت إصابتهم بكورونا.