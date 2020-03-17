مصدر: 40 % من الإيرانيين مصابون بفيروس كورونا

قال مصدر في لجنة محاربة كورونا في إيران، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حوالي %40 من الإيرانيين مصابون بالفيروس، مضيفاً أن الرقم يشمل الذين تعرضوا للعدوى، دون ظهور الأعراض عليهم.

وأضاف المصدر، أن عدداً كبيراً من كبار الشخصيات والمسؤولين الإيرانيين مصابون بالفيروس وأن الأجهزة الأمنية منعت اللجنة، من إعلان أسمائهم خوفاً من تداعيات سياسية واجتماعية، وفق ما ذكرت “الجريدة” الكويتية اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن أكثر من نصف أعضاء مجلس خبراء القيادة مصابون بالفيروس، إلى جانب نصف أعضاء البرلمان، وعدد كبير من الوزراء ومساعديهم.

وقال المصدر إن الحكومة عارضت فرض حجر على المدن من قبل القوات المسلحة، واعتبرته نوعاً من تسليم السلطة للعسكريين.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة الإيرانية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 853، بعد تسجيل 129 وفاة جديدة.