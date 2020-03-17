بالصور: إغلاق مولات و 64 مجمع تجاري وعشرات المراكز بمكة المكرمة

باشرت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية و تطبيق الإجراءات الإحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.

وأغلقت الأمانة ٦٤ مجمعاً تجارياً، و ٩ مولات تجارية، و ٥٥ مركزاً رياضياً، و ١٤ حديقة عامة، و ٢٠ ملعباً رياضياً، و ١٦٧٤ صالوناً للحلاقة الرجالية، و ٢٩٩ مركزاً نسائياً للتجميل.

إضافةً إلى ٢٢ مشغلاً نسائياً للخياطة، و مخيمان تجاريان، و حراجاً للأنعام، كما أغلقت الأمانة جميع مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة وعددها ٤ مواقف ( مدخل جدة ، ومدخل المدينة المنورة ، ومدخل الليث ، ومدخل الطائف – السيل ).

وأكَّد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، استمرار الأنشطة التي تمس الخدمات الأساسية لسكان العاصمة المقدسة، والإهتمام بالأعمال المرتبطة بالنظافة والصحة العامة.

وتشديد الرقابة على أماكن تقديم الأطعمة والمواد التموينية و تعزيز الإصحاح البيئي، مبيناً بأن الأمانة شكلت فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها ميدانياً والرفع بالتقارير اليومية.

و أشار “سمرقندي” إلى استمرار تلقي البلاغات عن طريق مركز الإتصال الموحد ٩٤٠ وتقديم الخدمات البلدية لجميع المستفيدين من خلال منصة بلدي و إصدار الرخص التجارية ورخص البناء، بالإضافة إلى تلقي البلاغات على تطبيقات الهواتف الذكية الواتس آب ، تيليجرام .

لافتاً إلى إعلان الأمانة عن مبادرة “مخدوم وأنت في بيتك” والتي من خلالها يتم تقديم الخدمة للعملاء على رقم الواتس آب ٠٥٤٠٩٤٠٠٩٤٠

مؤكداً إستمرار العمل في مراكز التموينات الكبيرة والصيدليات وتقديم الأطعمة والمشروبات على مدار الـ٢٤ساعة دون إغلاق، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة وتطبيق التدابير الوقائية والإحترازات الصحية، متمنياً السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.