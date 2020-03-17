أفغانستان: هروب 37 مشتبهاً بإصابتهم بكورونا من مستشفى محلي

أكد متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن ما لا يقل عن 37 مريضا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا فروا من مستشفى بإقليم هرات غربي البلاد.

وقال المتحدث وحيد الله ميار إن هؤلاء الأشخاص كانوا يخضعون للحجر. وقد فروا من المستشفى بمساعدة من أقاربهم الذين قاموا بضرب الفرق الطبية في المركز الطبي.

وانتقد المتحدث الشرطة لعدم تدخلها للسيطرة على الوضع. وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم هرات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عدد الفارين 38 .

وتمكنت السلطات من إعادة سبعة منهم للمستشفى. وتتواصل الجهود اليوم لإعادتهم جميعا.

ووفقا لوزارة الصحة الأفغانية، فإن جميع المعزولين في المستشفى عادوا مؤخرا من إيران.