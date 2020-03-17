الصين: 90% من الشركات الصناعية استأنفت الإنتاج

أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية الرئيسية في الصين، استأنفت العمل والإنتاج، بفضل التدابير المتخذة.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن الاستئناف لا يشمل مناطق محددة بما فيها مقاطعة هوبي، الأكثر تضرراً بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة منغ وي، إن “مناطق من بينها تشجيانغ، وجيانغسو، وشنغهاي، وشاندونغ، وقوانغ شي وبلدية تشونجتشينغ، شهدت تقريباً عودة ما يقرب من 100% من مؤسساتها إلى الإنتاج، كما أشارت البيانات المتعلقة باستخدام الكهرباء إلى الحيوية العائدة بشكل كبير في مختلف القطاعات”.

وشهدت صناعة المعادن غير الحديدية عودة استخدام الطاقة مرة أخرى إلى المستوى الطبيعي للعام الماضي، في حين شهدت الصناعات الدوائية والكيميائية، والإلكترونية، ارتفاع معدل استخدام الكهرباء مرة أخرى إلى 90% من المستوى العادي.