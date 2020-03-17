المغرب يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب #كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم نشره موقع “هسبريس” الإلكتروني ، إن الأمر يتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ من العمر 75 سنة.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء ، مشيرة إلى أن الإصابة الجديدة ترتبط بمغربي قادم من فرنسا وحالته الصحية مستقرة.

ولفتت إلى أنه بهذه الحالة ترتفع الإصابات في المغرب 38 ، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.