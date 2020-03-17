الجزائر تعلن عن خامس وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمس من جملة 60 حالة مؤكدة.

من جهة أخرى، قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيتوجه مساء اليوم بخطاب الأمة حول الوضع الراهن في البلاد.

ويرجح أن يتناول تبون، الوضعية الصحية في البلاد بعد التطورات المتسارعة التي يعرفها وباء كورونا.

وكانت الجزائر اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار كورونا اخرها قرار لجة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم تعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق كل المساجد ودور العبادة عبر الوطن مع الإبقاء على الآذان.