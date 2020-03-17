السفارة في المغرب تعلن ترتيبات عودة السعوديين بعد إيقاف الرحلات #عاجل

أعلنت السفارة السعودية في المغرب عن إجراءات جديدة لتأمين المواطنين السعوديين، وترتيب عودتهم إلى المملكة، بعد إيقاف الرحلات الجوية عالميا.

وقالت السفارة، في بيان، إن “سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية تود إحاطة المواطنين السعوديين الكرام العالقين بسبب توقف الرحلات الجوية العالمية من وإلى المملكة بأن التعليمات صدرت بترتيب إسكان المواطنين والمواطنات العالقين في المغرب بمدينة الرباط تمهيداً لترتيب عودتهم الى المملكة”.

وشددت على المواطنين بضرورة إحضار جواز السفر، وتذاكر السفر لمن لديه تذكرة عودة.

وأضافت أن السفارة “ترجو من المواطنين والمواطنات التواصل بشكل عاجل جدا والحضور لمقر السفارة والتواصل على الارقام التالية حتى ترتيب اسكانهم: 00212678748010 رقم شئون السعوديين، 00212537633000 سنترال السفارة”.

وبينت أن عنوانها كائن في المقر التالي: عنوان السفارة بالرباط – شارع محمد السادس – طريق زعير – حي السويسي الرباط.