صحة حفر الباطن تقلص مواعيد الزيارات وتقدم خدماتها عبر برنامج “عنايتي”

قلصت صحة حفر الباطن مواعيد الزيارات في كافة المستشفيات التابعة لها، بدءا من اليوم، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحة حفر الباطن، في بيان، إن الزيارات اقتصرت على الأقارب من الدرجة الأولى وذلك لسلامة المرضى “المنومين” والزوار.

كما قدمت خدماتها الطبية للمستفيدين عبر برنامج الهيئة الطبية الإلكتروني (عنايتي)، الذي يساعد على تقديم الخدمات ، وإصدار قرارات العلاج وتجديدها ، وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونيًا بالإضافة لطلبات صرف النفقات.

ونوهت أن النظام يرسل تنبيهات عبر الجوال للمستفيدين لكل إجراء تم من خلال النظام لسهولة متابعة الطلب واختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز دون الحاجة لحضورهم