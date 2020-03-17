وزير التعليم السابق عزام الدخيل في #الحجر_المنزلي في الرياض بعد عودته من الخارج

يعيش وزير التعليم السابق عزام الدخيل، في الحجر المنزلي بمنزله بالرياض وذلك بعد عودته من بريطانيا.

وكانت وزارة الصحة، قد أوصت لجميع القادمين من الدول التي ينتشر فيها فايروس كورونا بالتقيد بالحجر المنزلي وعدم الخروج من المنازل والاختلاط بأحد لمدة 14 يومًا وهي مدة قصوى لاحتضان الفيروس والتواصل مع وزارة الصحة حال الاحساس ببعض الأعراض المشابهة لأعراض كورونا.

يشار إلى أن عزام الدخيل، أعلن وصوله إلى المملكة عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “وصلتُ قبل قليل من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض وحمدتُ الله مع المواطنين العائدين، أنني مواطنٌ سعودي تتسابقُ الجهاتُ المختصة في المطار لرعايته والإهتمام به، فلهم الشكر الجزيل”

وتفاعل “الدخيل”، عبر حسابه في “تويتر”، بحملة توعوية للقادمين من خارج المملكة للتقيد بالتعليمات والبقاء في منازلهم وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وتفاعل عدد كبير من كتّاب وأكاديميين مع الحملة التي تدعو لأهمية الحجر المنزلي.