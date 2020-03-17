إرنا: الكويت قدمت 10 ملايين دولار كمساعدة لإيران لمواجهة كورونا

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الثلاثاء، بأن الكويت أعلنت تقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لإيران لمكافحة كورونا.

وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الجابر الصباح، أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تضامنه مع الحكومة والشعب الإيراني في مكافحة تفشي كورونا، وأعلن تقديم بلاده مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين دولار لإيران لمواجهة كورونا.

وثمن الوزير الإيراني، موقف الكويت، لافتًا إلى أن مكافحة فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب تعاونا إقليميا وعالميا.

ووفقا للوكالة، قدمت كل من الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران.