“الحوثي” تختطف 7 مديرات مدارس في صنعاء

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بشدة جريمة اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم لسبع من مديرات المدارس في العاصمة صنعاء، واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وأوضح وزير الإعلام تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته الميليشيا الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام ٢٠١٤م، وفي تحدي صارخ لكل القيم والمعتقدات والأعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف وتعدٍّ سافر على كرامة كل اليمنيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث ومنظمات حماية المرأة وجميع الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء.

ودعا الإرياني للضغط على الميليشيا الحوثية لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والإطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.