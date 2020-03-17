بعد نشر أخبار كاذبة عن كورونا.. مصر تسحب اعتماد مراسلة الجارديان وتطالب الصحيفة بالاعتذار

سحبت “الهيئة العامة المصرية للاستعلامات” اعتماد مراسلة “الجارديان” في مصر، ووجهت إنذارا لمراسل “نيويورك تايمز”، بعد نشر الصحيفة البريطانية أخبارا كاذبة عن انتشار فيروس كورونا بمصر، وتداول المراسل لتغريدات في نفس الشأن.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها من خلال دورها في متابعة ما ينشر عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية، فقد رصدت صدور تقرير صحفي في صحيفة ” الجارديان” البريطانية يوم الاحد 15/3/2020 يتضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس ” كورونا المستجد ” في مصر.

كما رصدت أيضاً مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفى العالم كله الذي يتابع بقلق شديد كل ما يتعلق بهذا الخطر الذى يهدد الإنسانية كلها.

وأوضحت الهيئة أنه إزاء ما تضمنه تقرير “الجارديان” وتغريدات مراسل “نيويورك تايمز” من انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة، فقد استدعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يوم أمس الاثنين الموافق 16/3/2020 كلاً من مراسلة “الجارديان” التي أعدت التقرير وكذلك مراسل “نيويورك تايمز”، وتمت مواجهتهما بما أنطوى عليه التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنية وتعمد الإساءة والتضليل.

وكشف التحقيق عن أن المراسلين اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة، بينما تقضى أصول العمل الصحفي الاستناد الى أكثر من مصدر لتأكيد المعلومات قبل النشر، وهذا المصدر الوحيد هو طبيب كندى مجهول قال انه قام بدراسة تستند الى تقديرات جزافية لحركة الطيران الدولي وأعداد المسافرين، وهي استنتاجات باطلة، لا علاقة لها بالحقائق، وصدر بيان منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن هذه الدراسة تقوم على “تخمينات”، والمنظمة لا تقبل الاعتماد على تخمينات في هذا الشأن.

وقال البيان إن أياً من المراسلين لم يهتم بأخذ رأى الأطراف المعنية بالقضية ضمن ما يتم نشره كما تقضي قواعد الصحافة في العالم كله، وفى مقدمة هذه الأطراف: الجهات المعنية في مصر وخاصة وزارة الصحة، وكذلك منظمة الصحة العالمية سواء في مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسي في أوروبا.

وأوضح أن تسرع المراسلين في ترويج بيانات غير صحيحة، لا يبرر الاستناد إلى دراسة غير منشورة وغير محكمة وغير معترف بها في الجهات الأكاديمية والعلمية المرموقة في العالم، إنما يكشف سوء نية المراسلين المذكورين في الإضرار بالمصالح المصرية والإساءة لصورة الأوضاع في مصر.

وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كافة المراسلين، أن يأتي من يستطيع منهم بأسماء أية حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض غير ما تعلنه الدولة المصرية.

كما قرر سحب اعتماد مراسلة صحيفة “الجارديان” في مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة. مطالبا صحيفة “الجارديان” بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقاً لما تقضى به الأعراف الصحفية.

وأكد أنه فى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر.

كما شمل القرار توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها نفسها.

وبين أن تلك الإجراءات تأتي نظراً لتكرار الإساءة المتعمدة خاصة من جانب مراسلة صحيفة “الجارديان” وتجاوزات مهنية من جانب “نيويورك تايمز”، ونظراً لعدم قيام أي من المراسلين بالاعتذار عما اقترفه من تجاوزات مهنية لها تأثيرات سلبية واسعة، لذلك فإن الهيئة العامة للاستعلامات، واستناداً إلي القوانين واللوائح المصرية، وكذلك القانون الدولي وقواعد عمل المراسلين الأجانب في دول العالم المختلفة، فقد قررت ما سبق.

وكانت وزارة الصحة المصرية نفت في بيان رسمي هذه التقديرات الجزافية، وكذلك منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الدولة المصرية وأشادت بتعاونها والعمل بشفافية إزاء هذا الوباء.