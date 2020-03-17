“سار” تتخذ كافة التدابير للتصدي لـ”كورونا” وتعقّم جميع القطارات والمحطات

كثفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” جهودها، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم كافة محطات وعربات القطارات بالمملكة وكذلك مقر الشركة، تفاعلًا منها مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من انتشاره.

وطبقت الشركة تدابير استثنائية منها إلغاء الاجتماعات الداخلية ورحلات العمل إلا للضرورة، وإلغاء البصمة واستبدالها بوسائل أخرى إلكترونية، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للعمل عن بٌعد، إضافة إلى عزل الموظفين العائدين من دول موبوءة لمدة 14 يوما وزيادة عدد أجهزة التعقيم داخل مرافق الشركة.

وكانت “سار” قد نشرت على حسابها الرسمي في “تويتر” فيديو يوضح عمليات التعقيم التي أجرتها الشركة للمحطات والعربات، كما قامت الشركة بالمشاركة في هاشتاق #حوّل_على_التقنية لتحفيز عملائها لاستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة حجوزاتهم، حيث مكّنت المسافرين من إجراء عمليات إلغاء واسترجاع التذاكر مجاناً.