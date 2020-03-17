عاجل .. #وزير_الشؤون_الإسلامية يوجه بوقف الصلاة في المساجد فورا مع التزام المؤذنين بالأذان

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورا ، وعلى المؤذنين التزام الأذان.

أصدرت #هيئة_كبار_العلماء فتوى بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد بالمملكة والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين ، وذلك في دورتها الاستثنائية المنعقدة ظهر اليوم بمدينة الرياض.