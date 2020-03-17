بالفيديو.. سفير الصين في المملكة يزف خبرا سارا: لقاح كورونا اجتاز الأبحاث السريرية

قال سفير جمهورية الصين في المملكة العربية السعودية، تشن وي، إن اللقاح المؤتلف لكوفيد 19 (كورونا المستجد) الذي طوره فريق الأكاديمية تشن وي اجتاز بالأمس مراجعة الأبحاث السريرية وتمت الموافقة عليه للتجارب السريرية.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه وفقًا للمعايير الدولية واللوائح المحلية، تم التحضير لتحقيق الجودة الآمنة والفعالة للقاح ويمكن السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع.