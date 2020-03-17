سفارة السعودية في مصر لمواطنيها: ابتعدوا عن التجمعات #ايقاف_الصلاه_بالمساجد #يارب_ارفع_عنا_البلاء

دعت سفارة المملكة في مصر، المواطنين السعوديين، إلى اتباع كافة التدابير الوقائية التي تقيهم خطر العدوى بفايروس «كورونا» (كوفيد – 19) والابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة والمجمعات التجارية والالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية والإرشادات الصادرة عن جمهورية مصر العربية لمكافحة انتشار فايروس كورونا والوقاية منه.

وشددت السفارة على المواطنين الحرص على البقاء في مقر الإقامة وتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان مع اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية، داعية أياهم إلى الحرص على تسجيل بيانات لدى قسم شؤون السعوديين عبر الاتصالات الهاتفية أو تطبيق (الواتس أب الطارئ لوباء كورونا) على أن تشمل المعلومات التالية: (الاسم – رقم الجواز – مقر الإقامة – رقم للتواصل – البريد الإلكتروني) وذلك للتواصل معهم لاحقا وإحاطتهم بأي مستجدات خاصة بموضوع تعليق الرحلات أو أي إرشادات أخرى.

وخصصت السفارة خطوط اتصال للتواصل مع وزارة الصحة والسكان والجهات المختصة في جمهورية مصر العربية لتحديد الإجراءات والترتيبات للتعامل مع أي حالات مشتبه فيها لمواطنين سعوديين (لا قدر الله) سواء داخل العاصمة القاهرة أو جميع المحافظات، مؤملة من المواطنين السعوديين الإسراع بالتواصل معها بشكل مباشر في حال استشعار أي اشتباه بالمرض، لتمكين السفارة من مساعدتهم وترتيب إجراءاتهم بشكل فوري وعاجل.

أرقام الطوارئ:

00201101631730

00201145331197

00201101631737

00201101631734

كما يمكن التواصل من خلال تطبيق واتس أب

على الرقم التالي:

00201112200776

رقم المكتب الصحي:

00201155168480

سنترال السفارة:

0020237625000