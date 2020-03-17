إزالة المباسط وتوقف التجمعات بعزيزية مكة

نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية مساء اليوم، حملة موسعة على أسواق الجولات بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأوضحت بلدية العزيزية أنه تم خلال الحملة إزالة المباسط العشوائية المخالفة الواقعة أمام المحلات التجارية، ومصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.

وأشارت البلدية إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لإغلاق الأسواق و إيقاف التجمعات البشرية وتحقيق الرقابة الصحية الفعالة إنفاذاً لقرارات الجهات المعنية، والقضاء على الظواهر السلبية نهائيًّا.