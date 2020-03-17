حقيقة وملابسات فيديو “سيدة تسقط في شارع بجدة” #ايقاف_الصلاه_بالمساجد

بعد تداول فيديو لسيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تسقط في الشارع ، أوضحت هيئة الهلال الأحمر ملابسات الحادث

و أكد فرع الهيئة بجدة أن فرق الهلال الأحمر باشرت حالة لسيدة غير سعوديه تعاني من مرض نفسي.

و أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد، أنه تم علاجها بنفس الموقع وتم تسليمها للجهات الأمنيه بالمحافظة .

ويذكر أن الفيديو تسبب في موجة من الغضب و الاستياء على مواقع التواصل بعد تداوله وعبر الكثيرون عن استنكارهم لتصوير هذا المشهد المأساوي .

وطالب نشطاء و مغردون بمحاسبة مصور الفيديو لاعتبارات إنسانية .