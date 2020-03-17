أمانة الرياض توضح ملابسات واقعة انهيار مبنى بحي الياسمين

أوضحت أمانة الرياض،اليوم، ملابسات واقعة انهيار مبنى بحي الياسمين يحتوي على موقف للسيارات

وقالت الإمارة في بيان: “إشارة إلى انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف ذلك المبنى مما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات

وانطلاقًا من توجيهات القيادة على سلامة المواطن والمقيم، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بالتحقيق في الموضوع، وكشف الملابسات بشكل عاجل، وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع وشهادات إتمام البناء، كما بينت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك أو خطأ من المكتب الهندسي.

وقد صدرت موافقة إمارة منطقة الرياض صباح اليوم على تشكيل اللجنة برئاسة سمو النائب، على أن تباشر مهامها حالًا، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل..