فلكية جدة : الأرض تنتظر عبور كويكب بالقرب منها .. وهذا ما سيحدث

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن كويكب صغير سيعبر قرب الكرة الأرضية يوم الأربعاء 18 مارس 2020 يسمى 2020 FD يبلغ قطره عشرة أمتار يتحرك بسرعة 15.6 كيلومتر بالثانية وسيقع على مسافة 0.7 وحدة فلكية أو 104,718,509 كيلومتر ما يعني بأنه سيعبر بسلام ولا يوجد خطر اصطدامه بالكرة الأرضية ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة .

وأضاف أبو زاهرة إنه لو افترضنا أن هذا ا لكويكب في مسار اصطدام مع الأرض فإنه سوف ينفجر اعلى الغلاف الجوي للارض على إرتفاع حوالي 43 كيلومتر ولا يوجد لذلك تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.

وللمقارنة في فبراير 2013 تم توثيق اختراق كويكب سماء روسيا يبلغ قطره 20 مترا فصخرة بهذا الحجم سوف تنفجر على ارتفاع منخفض تقريبا 22.4 كيلومتر وتحرر عنها طاقة عالية جدا تسبب في موجه صدم ناتجة عن الانفجار في السماء وتؤدي لتهشم زجاج المباني و اصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية الى سطح الارض في صورة احجار نيزكية.

وتستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهي الاجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من اسرار ذلك الزمن ومن الممكن ان تخبرنا المزيد عن اصل كوكبنا.

يشار الى ان الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه ” مساعدة الجاذبية ” وتستخدمه وكالة ناسا وغيرها من وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى اماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.