رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بحصر السلاح في يد الدولة

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، بحصر السلاح في يد الدولة فقط.

وقال الزرفي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق.

وقال إنه يتعهد بتشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية، متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وقوات الأمن.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المكلف إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم رئيس الوزراء العراقي في حال لبى مطالب الشعب وصان سيادة العراق.