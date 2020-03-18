إصابة ستة لاعبين من إسبانيول بفيروس كورونا

قال إسبانيول المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء

إن ستة من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان “تلقينا تأكيدا هذا المساء بأن نتائج فحوص ستة من لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني لنادي إسبانيول جاءت إيجابية لكوفيد-19”.

وأضاف “كلهم يعانون من أعراض بسيطة ويمتثلون للتوصيات الطبية”.

وقالت رابطة الدوري الإسباني يوم الخميس الماضي إنها ستعلق جميع مباريات المسابقة لمدة أسبوعين بسبب تفشي الفيروس.

وذكرت صحيفة إلموندو أن لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق البالغ من العمر 76 عاما نُقل للمستشفى في حالة حرجة.

وفي إسبانيا، أصيب 11409 أشخاص بفيروس كورونا وتوفي 510.