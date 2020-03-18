رابطة الدوري الإسباني تعلّق على قرار تأجيل “يورو 2020”

أعربت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن امتنانها لعالم كرة القدم بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة “يورو 2020” التي كانت مقررة في صيف هذا العام.

وأشارت الرابطة إلى أن تأجيل “يورو 2020” التي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو (تموز) المقبلين، سيتيح الفرصة أمام استكمال فعاليات مسابقة الدوري الإسباني لدى استئنافها دون أي مشاكل.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة قرر تأجيل المسابقة المحلية لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للعد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرابطة في بيان لها يوم أمس الثلاثاء: الرابطة (لا ليغا) تستحسن اتفاق عالم كرة القدم على تأجيل يورو 2020 وتأمل في استئناف مسابقة الدوري الإسباني قريباً، عالم كرة القدم في أوروبا اتحد في هذا الوقت لتقديم كل ما هو ممكن لحماية صحة جميع عناصر اللعبة.

وأضافت: نأمل في استئناف مسابقة الدوري الإسباني قريباً، وأن تبدأ جميع المسابقات الأخرى، وحتى يحدث هذا، علينا أن نشجع شعار ‘ابق في بيتك لتغير منحنى انتشار الفيروس.