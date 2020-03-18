تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفيات القوات المسلحة #وظايف_شاغرة

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الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل في المستشفيات التالية:

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

مسميات الوظائف :

CONSULTANT GENERAL RADIOLOGIST
RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC
RGN MALE CARDIAC WARD- PKBSCC
RGN HDU ممرض/ــة العناية الفائقة

RGN OR KFMH – ممرض/ـــة
REGISTRAR IN PALLIATIVE CARE

RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER
RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD

RGN FCM
RGN GYNAE WARD
RGN- POST PARTUM
RGN OB GYNAE CLINIC

MIDWIFE ER
RGN – NICU/ اطفال حديثي الولادة

PEDIATRIC CONSULTANT – NEPHROLOGIST
CONSULTANT IN PEDIATRIC (HEMATOLOGY/ONCOLOGY)
Dental Assistant- مساعد طبيب اسنان

WOUND CARE NURSE
ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results