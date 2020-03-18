حزمة 420 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من كورونا في بريطانيا

قالت بريطانيا إنها ستدشن إنقاذا بضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه استرليني (399 مليار دولار) وتقدم 20 مليار استرليني إضافية في شكل خفض للضرائب وإعانات ومساعدات أخرى للشركات التي تواجه خطر الانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعهد وزير المالية ريشي سوناك مجددا بفعل “كل ما يلزم” لمساعدة تجار التجزئة والحانات والمطارات وغيرها من الشركات التي يشعر عدد كبير منها بتهديد من إغلاق قريب.

وقال وزير المالية ريشي سوناك “إنه وقت الجرأة، وقت الشجاعة،”وكان يتحدث وبجواره رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال جونسون “يجب أن نتصرف كأي حكومة في وقت الحرب ونفعل كل ما يلزم لدعم اقتصادنا”.

ووصف سوناك حزمة الإجراءات المعلنة أمس الثلاثاء بأنها غير مسبوقة، بالرغم من أن بريطانيا أصدرت ضمانات بقيمة تريليون استرليني تقريبا خلال الأزمة المالية العالمية.

وقال إنه سيضم جميع شركات التجزئة والضيافة والترفيه لتعليق ضريبة عقارية إلى جانب برنامج ضمانات القروض الجديد الذي يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

وستحصل تلك الشركات أيضا على منح نقدية وستبحث الحكومة تقديم حزمة دعم لشركات الطيران والمطارات، حسبما ذكر سوناك.