التأمينات الاجتماعية تطالب المواطنين بتقديم الطلبات عبر البوابة الالكترونية

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع عملائها من أصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم لكامل خدماتها ومتابعتها عبر بوابتها الإلكترونية ‏www.gosi.gov.sa أو عن طريق تطبيق تأميناتي، دون الحاجة لمراجعة مقرات الفروع، وذلك إنفاذًا لقرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل واستشعارا منها لأهمية اتباع التعليمات الصادرة بتطبيق العمل عن بعد واهتماماً بسلامة الجميع.

وأكدت المؤسسة حرصها والتزامها اتجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات، لضمان استمرارية تقديم خدماتها.

ويأتي تطبيق المؤسسة للخدمات الإلكترونية امتداداً لرؤية المملكة 2030 وامتداداً لهدفها في تحقيق التأمين الاجتماعي بكفاءة وفعالية عالية، إلى جانب إيجاد تكامل تام مع منظومة خدمات الحكومة الإلكترونية الأخرى، حيث تتنوع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لعملائها باختلاف شرائحهم مشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين.

وأبدت المؤسسة استعدادها لاستقبال الاستفسارات والملاحظات من خلال بوابتها الإلكترونية، إلى جانب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والهاتف المجاني الموحد 8001243344 .