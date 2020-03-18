عاجل.. الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 142

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 142حالة بعد تأكيد 12 إصابة جديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي أن عدد الحالات في العناية المركزة بسبب كورونا هو أربع حالات، منهم حالة واحدة خطرة.

وأوضح السند أن ثماني حالات من الـ 12 حالة الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، منهم ستة كويتيين ومواطن إسباني وآخر أمريكي، وهناك حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن كويتي تحت التقصي الوبائي.