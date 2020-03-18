رويترز: شل تحجز ناقلة عملاقة لتخزين النفط الخام بالبحر

قالت مصادر في قطاع الشحن لـ”رويترز”، اليوم الأربعاء، إن رويال داتش شل حجزت ناقلة عملاقة لتخزين مليوني برميل من النفط في البحر لتراكم مخزونات عالمية متزايدة، وأحجمت شل عن التعليق.

وقالت المصادر إن شل حجزت ناقلة خام كبيرة جدا يمكنها تخزين ما يصل إلى مليوني برميل من النفط لاستئجارها لمدة خمسة أشهر. وتظهر بيانات رفينيتيف أن تكلفة الاستئجار المدفوعة بلغت 40 ألف دولار يوميا.

وذكرت مصادر لرويترز، الأسبوع الماضي أن شل حجزت مؤقتا ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة لتخزين النفط الخام في البحر.

وأدت تخمة في معروض النفط بالأسواق العالمية إلى مساعي من اللاعبين في القطاع لإيجاد خيارات لتخزينه برا وعلى ناقلات في البحر.