إيران تدافع عن تعاملها مع فيروس كورونا وعدد الوفيات يتجاوز الألف

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد تجاوز الألف، فيما دافع حسن روحاني عن تعامل حكومته مع الوباء رغم عدم فرضها إغلاقا شاملا.

وايران من بين الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات بالوباء خارج الصين التي نشأ منها الفيروس.

وقالت إيران إن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 1135 وفاة من بين 17361 إصابة منذ ظهور المرض أول مرة في إيران قبل شهر.

وقال روحاني: “البعض يتساءلون لماذا لا تتدخل الحكومة، ولكنني أعتقد أننا تدخلنا بشكل كبير.. لقد أنجزنا أشياء عظيمة (من بينها) إجراءات لم تتخذها دول أخرى”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته وإلى جانبه وزراء يرتدون أقنعة “سنتجاوز هذه الأوقات الصعبة”.

ولم تفرض إيران إغلاقا كاملا، وانتشر الفيروس في محافظات البلاد الـ31، ولم يعلق العديد من المسؤولين الإيرانيين على عدم فرض إغلاق كامل، إلا أن رئيس بلدية طهران بيروز هاناتشي قال إن الاقتصاد قد لا يحتمل كلفة الإغلاق خاصة في ظل العقوبات الأمريكية القاسية.

ونقلت عنه وكالة مهر الإخبارية قوله: “في الوضع العادي وفي الاقتصاد الجيد، ربما كنا نستطيع فرض إغلاق لكن ما يأتي لاحقا مثل توفير السلع الضرورية والتعويض عن الخسائر في أنحاء إيران، ليس ممكنا، ولذلك لا يمكن فرض إغلاق تام”.