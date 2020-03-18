بلد الوليد يرفض تسلم اختبارات فيروس كورونا من رابطة الدوري الإسباني

قال نادي ريال بلد الوليد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه رفض رسميا تسلم معدات إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبيه من رابطة الدوري لأسباب أخلاقية وطبية.

وقال ديفيد إسبينار المتحدث باسم النادي في بيان: “عرضت رابطة الدوري الإسباني هذه الاختبارات علينا لكننا لم نقبلها لأسباب طبية واجتماعية.. لم تظهر أي أعراض على أي لاعب ونعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص خارج النادي يعانون أكثر منا وهم في أمس الحاجة إلى هذه الأدوات.. يتعين أن تكون الأولوية لهؤلاء الأشخاص”.

وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررا من فيروس كورونا بعد إيطاليا عقب الإعلان عن 558 حالة وفاة ونحو 14 ألف إصابة.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قال يوم الثلاثاء، إن أندية دوري الدرجة الأولى لا يجب أن تخضع اللاعبين الأصحاء لاختبارات فيروس كورونا التي قد يكون هناك أشخاص آخرون في أمس الحاجة اليها في البلاد.

وأجرت العديد من الفرق اختبارات للكشف عن فيروس كورونا للاعبين مثل نادي بلنسية الذي قال يوم الإثنين إن 35% من لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني أصيبوا بالعدوى لكن لم تظهر عليهم أي أعراض.