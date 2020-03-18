انهيار تاريخي ..داو جونز ينخفض أكثر من 2000 نقطة .. والخام الأمريكي يهبط 20%

في انهيار تاريخي، كان لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليد العليا فيه سجلت الأسواق الأمريكية،اليوم، عن انخفاض مرعب

و انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء وزادت خسائرها بالتزامن مع هبوط أسعار النفط مما أثر سلبا على قطاع الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم أبريل بنسبة 20.1% إلى 21.5 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:52 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في حين هبط “برنت” بنسبة 11.6% إلى 25.4 دولار للبرميل.

وهبط “داو جونز” الصناعي بنسبة 9.5% أو 2013 نقطة إلى 19220 نقطة في تمام الساعة 09:08 مساء بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض “ناسداك” (- 570 نقطة) إلى 6722 نقطة، فيما تراجع “S&P 500” الأوسع نطاقا (- 214 نقطة) إلى 2314 نقطة.