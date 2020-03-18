عاجل.. النقل: حركة شحن البضائع مستمرة في نشاطها المعتاد مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية من كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات و القطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة النقل في مايتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة و قد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن و البضائع.

وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية و الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.