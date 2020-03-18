الحياة الفطرية تعلق على فيديو متداول لصيد الضبان بشكل جائر

علقت هيئة الحياة الفطرية،اليوم، على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا قاموا بصيد الضبان بشكل جائر.

و أوضحت الهيئة ملابسات الفيديو ،الذي نال استنكار الكثيرين من النشطاء و المتابعين و المهتمين بالبيئة و بالحياة الفطرية و البرية، والذين طالبوا بمعاقبة هؤلاء الأشخاص

وقالت الهيئة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن تنوه بأن المقطع المتداول مؤخرا لصيد عدد كبير من الضبان ، هو مقطع قديم تم نشره في شهر مايو ٢٠١٨م.

و أكدت أن شرطة منطقة القصيم قامت بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف بعد التنسيق مع الهيئة وتم التنويه عن ذلك وقتها.