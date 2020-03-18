الحياة الفطرية تعلق على فيديو متداول لصيد الضبان بشكل جائر

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الوئام-متابعات

علقت هيئة الحياة الفطرية،اليوم،  على مقطع فيديو متداول  على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا قاموا بصيد الضبان بشكل جائر.

و أوضحت الهيئة ملابسات الفيديو ،الذي نال استنكار الكثيرين من النشطاء و المتابعين و المهتمين بالبيئة و بالحياة الفطرية و البرية، والذين طالبوا بمعاقبة هؤلاء الأشخاص

وقالت الهيئة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن تنوه بأن المقطع المتداول مؤخرا لصيد عدد كبير من  الضبان ، هو مقطع قديم تم نشره في شهر مايو ٢٠١٨م.

و أكدت أن  شرطة  منطقة القصيم  قامت بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف بعد التنسيق مع الهيئة وتم التنويه عن ذلك وقتها.