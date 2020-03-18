المدرسة الافتراضية تسجل دخول أكثر من 400 ألف طالب وطالبة و45 ألف معلم خلال 3 أيام #اليوم_العالمي_لمحاربه_كورونا

أعلنت وزارة التعليم، الأربعاء، أن المدرسة الافتراضية في بوابة المستقبل سجلت دخول أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، و45 ألف معلم ومعلمة ضمن عدد المستفيدين التي سجلتها البوابة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقامت وزارة التعليم بالإطلاق التجريبي لمنظومة التعليم الموحدة على عدة مراحل وبشكل تدريجي لإتاحة الخدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في المملكة.

يأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة لتسهيل العملية التعليمية وإتاحة أدوات التعليم عن بعد المختلفة للاستفادة منها في أي وقت وفي أي مكان حسب إمكانيات الطالب.

وتم إرسال إرشادات الدخول على المنظومة حسب الخطة الزمنية لإطلاق التجريبي مع العلم بأنه بالإمكان الاستفادة من البدائل الأخرى التي توفرها المدرسة الافتراضية وعلمًا بأن هناك ثلاث مراحل لمنظومة التعليم الموحد.

المرحلة الأولى انطلقت الاحد ٢٠رجب ١٤٤١ وتستهدف قادة المدارس والمرحلة الثانية من ٢١-٢٢ رحب ١٤٤١ والشرائح المستهدفة معلمو ومعلمات المرحلة الثانوية وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمرحلة الثالثة وكانت ٢٣-٢٤ رجب ١٤٤١ وتستهدف معلمو ومعلمات المرحلة المتوسطة وطلابها وطالباتها.