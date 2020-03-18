عاجل .. وزير الصحة: إذا كان لديك أي أعراض انفلونزا اعزل نفسك في غرفتك لمدة (١٤) يوما

نصح وزير الصحة،الدكتور،توفيق الربيعة من تظهر لديه أي أعراض انفلونزا أن يعزل نفسه مباشرة في غرفتك لمدة (١٤) يوم.

وقال الربيعة: “حرصاً على صحتكم وصحة من تحبون، إذا كان لديك أي أعراض انفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة (١٤) يوم.

و أضاف الربيعة في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “إلى الآباء والأمهات نصيحة من القلب: احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة، الخروج يعرضهم للعدوى وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله. (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)

وتابع لسلامتكم وسلامة من تحبون أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.