لاعبو المنتخب الألماني يتبرعون بـ2,5 مليون يورو لمكافحة كورونا

في مبادرة إنسانية، أعلن مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف عن تبرّع لاعبي منتخب ألمانيا بـ 2,5 مليون يورو (2,7 مليون دولار اميركي) للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد،

وقال بيرهوف في مؤتمر صحافي عبر الفيديو شارك فيه مدرب المنتخب يواكيم لوف “أنا على اتصال مع اللاعبين، وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2,5 مليون يورو”.

وقال الحارس المخضرم وقائد المنتخب مانويل نوير في شريط فيديو على صفحته في موقع انستاغرام “يجب أن نعتني ببعضنا البعض في أوقات كهذه. نحن في المنتخب الوطني نفكر وسنتبرع من أجل قضية جيدة”.

ونشر لاعبون آخرون على غرار يوشوا كيميش وليون غوريتسكا من بايرن ميونيخ وماتياس غينتر من بوروسيا مونشنغلادباخ فيديوهات مماثلة.

ولم يحدد اللاعبون شكل التبرع، لكنهم وجّهوا متابعيهم إلى منصة “فير هيلفن” الهادفة للتنسيق بين المتطوعين في ألمانيا أثناء الأزمة.

وأضاف بيرهوف “حصل اتفاق سريع جدا حول رغبتنا في القيام بلفتة كفريق”، موضحا ان ان ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الانكليزي)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني) والحارس مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني) خرجوا أيضا بهذه الفكرة.

من جهة أخرى، دعا لوف الناس الى تغيير سلوكهم بعد هذه الازمة.

وقال في فيديو من منزله في فرايبورغ “يعاني العالم احتراقا جماعيا.. يبدو أن الارض تدافع عن نفسها ضد البشرية التي تعتقد ان بمقدورها القيام بأي شيء وتعرف كل شيء”.